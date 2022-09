Erste Tarifgespräche für Bayerns Metaller bringen keine Annäherung

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Nach der ersten Runde der Tarif-Verhandlungen in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie liegen die Positionen weit auseinander. Beide Verhandlungspartner betonten zwar, dass man sich in der Einschätzung der Lage weitgehend einig sei. Sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitnehmer würden vor allem durch die hohen Energiepreise außerordentlich belastet. Allerdings sind die Positionen so, dass beide Seiten sehr schwierige Verhandlungen erwarten. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn. Von Seiten des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie heißt es, für viele Unternehmen sei ein hoher Lohnabschluss in der derzeitigen Krise nicht verkraftbar. Die nächste Tarifrunde findet am 6. Oktober in München statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 15:00 Uhr