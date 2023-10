Erste Sonderflüge mit Deutschen aus Israel landen in Deutschland

Frankfurt am Main: Die ersten beiden Sondermaschinen mit in Israel gestrandeten Deutschen sind in Deutschland gelandet. Laut Auswärtigem Amt kam ein Flugzeug mit 372 Deutschen an Bord aus Tel Aviv in Frankfurt am Main an. Einige Minuten später landete auch die zweite Lufthansa-Sondermaschine aus Israel in München. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz in einem Gespräch mit dem Emir von Katar eine schnellstmögliche Freilassung der Geiseln der islamistischen Hamas gefordert. Regierungssprecher Hebestreit erklärte, der Kanzler habe bei dem Treffen unterstrichen, dass die Hamas die volle Verantwortung für das Wohlergehen der Geiseln habe. Katar hat Israel allein verantwortlich gemacht für die Taten der Hamas. Als Begründung wurden die - Zitat - "ständigen Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes" genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 19:00 Uhr