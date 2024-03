Erste Siege für Biden und Trump bei "Super Tuesday"-Vorwahlen

Washington: Beim sogenannten "Super Tuesday" hat wie erwartet US-Präsident Biden die Vorwahl der Demokraten in Iowa und Virginia gewonnen. Das zeigen Prognosen großer Fernsehsender. Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der oppositionellen Republikaner konnte sich in Virginia Ex-Präsident Trump gegen seine parteiinterne Rivalin Haley durchsetzen. Er hofft, in den nächsten Stunden auch andere Bundesstaaten zu gewinnen.

