Erste schwere Böller-Unfälle in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Schon vor Silvester hat es die ersten schweren Böller-Unfälle in Deutschland gegeben. In Schonach im Schwarzwald ist ein Vater nach der Detonation eines selbstgebauten Feuerwerkskörpers seines Sohnes schwer verletzt worden. Der 23-jährige Sohn hatte den Sprengsatz aus legalem Feuerwerk und Zusatzstoffen aus dem Internet gebastelt. Im nordhessischen Neukirchen warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper durch ein Fenster. Ein 21-Jähriger wurde schwer an der Hand verletzt. In Gera in Thüringen sollen Jugendliche andere Leute mit Knallern und Raketen beschossen haben, so dass eine Neunjährige verletzt wurde. In Berlin und im niedersächsischen Peine wurden Polizisten mit Feuerwerksraketen angegriffen. Der deutsche Feuerwehrverband rief zu Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk auf. Jede Verletzung, die vermieden werden könne, entlaste den Rettungsdienst, teilte der Verband mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2022 13:45 Uhr