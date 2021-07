Erste Runde der Tarifverhandlungen im privaten Bankgewerbe endet ohne Annäherung

Deutscher Verlagspreis geht an 66 unabhängige Verlage

München: Kulturstaatsministerin Grütters hat zum dritten Mal den Deutschen Verlagspreis der Bundesregierung verliehen. Ausgezeichnet wurden in den Münchner Kammerspielen in diesem Jahr insgesamt 66 unabhängige Verlage. Die drei mit jeweils 60.000 Euro dotierten Spitzenpreise gingen an den Korbinian Verlag aus Berlin, den Verlag Klett Kinderbuch aus Leipzig und an Hartmann Books aus Stuttgart. 60 Verlage erhielten als zweiten Preis ein mit jeweils 24.000 Euro dotiertes Gütesiegel. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro vergeben. Grütters sagte, mit ihrem feinen Gespür für außergewöhnliche Lesestoffe hätten die ausgezeichneten Verlegerinnen und Verleger gerade in dieser Zeit der Krise einmal mehr Mut zum unternehmerischen Risiko bewiesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2021 18:00 Uhr