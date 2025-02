Erste Prognose sieht Union als klaren Wahlsieger

Berlin: In diesem Moment haben in Deutschland die Wahllokale geschlossen. Und eine erste Prognose auf das Ergebnis der Bundestagswahl liegt vor. Demnach liegt die Union mit 29 Prozent der Stimmen vorne. Es folgen die AfD mit 19,5 Prozent, die SPD mit 16 Prozent und die Grünen mit 13,5 Prozent. Die Linke erreicht bei der ersten Prognose 8,5 Prozent. Um den Einzug in den Bundestag bangen müssen nach der derzeitigen Schätzung die FDP mit 4,9 Prozent und das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 4,7 Prozent. Die Freien Wähler kommen auf 1,2 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 18:00 Uhr