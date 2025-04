Erste Ostermärsche am Karsamstag haben begonnen

Berlin: In zahlreichen Städten und Gemeinden in Deutschland haben wieder Ostermärsche begonnen. Bundesweit sind rund 100 Versammlungen, Umzüge und Mahnwachen geplant. In Duisburg startete der Ostermarsch Rhein-Ruhr, der über Essen, Gelsenkirchen, Herne und Bochum bis nach Dortmund zieht. Auch in kleineren Orten wie in Schrobenhausen oder Traunstein fanden am Vormittag Kundgebungen statt. Das Netzwerk Friedenskooperative erklärte, heuer liege die Beteiligung bisher leicht über dem Niveau der Vorjahre. Bei den Ostermärschen steht auch diesmal wieder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Mittelpunkt. Die evangelische Theologin Käßmann forderte zu größeren diplomatischen Anstrengungen auf, um den Krieg zu beenden. Sie sprach sich im RBB unter anderem dafür aus, China stärker einzubinden, damit es Druck auf Russland ausübt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 13:00 Uhr