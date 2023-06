Erste Orte nach Explosion an Kachowka-Staudamm überflutet

Meldungsarchiv - 06.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: In der südukrainischen Region Cherson sind nach der Explosion am Kachowka-Staudamm erste Orte überflutet. Nach Angaben der Behörden müssen zunächst 17.000 Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Auf der von Russland besetzten Seite des Flusses Dnipro steht unter anderem die Stadt Nowa Kachowka komplett unter Wasser. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig dafür verantwortlich, den Staudamm teilweise zerstört zu haben. Es drohen weitere schwere Überschwemmungen in der Region. Außerdem sind nach ukrainischen Angaben 150 Tonnen Motoröl in den Fluss Dnipro geflossen. Die Umwelt sei gefährdet und es bestehe die Gefahr neuer Öllecks, hieß es vom Präsidialamt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2023 18:00 Uhr