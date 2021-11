Erste Omikron-Verdachtsfälle auch in NRW

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Variante Omikron hat jetzt auch Deutschland erreicht. Neben zwei nachgewiesenen Fällen in München sowie einer bestätigten Infektion mit der Mutante in Hessen gibt es auch in Nordrhein-Westfalen erste Verdachtsfälle. Diese sollen nun mittels Sequenzierung überprüft werden, wie die "Rheinische Post" berichtet. Auch in vielen anderen europäischen Ländern wurden Omikron-Ansteckungen festgestellt. Allein in Amsterdam wurde sie heute bei mindestens 13 Reiserückkehrern nachgewiesen. Wie gefährlich die neu entdeckte Corona-Variante ist, steht noch nicht fest. Der Kieler Virologe und Pandemieberater der Landesregierung von Schleswig-Holstein, Fickenscher, sieht aber keinen Grund zur Panik. Er setzt auf die Corona-Impfstoffe als Mittel gegen Omikron.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 19:00 Uhr