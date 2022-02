Erste Novavax-Lieferung in Deutschland erwartet

Biden und Putin stimmen Gipfeltreffen zu Russland-Ukraine-Krise zu

Paris: US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin wollen ein Gipfeltreffen zur Russland-Ukraine-Krise abhalten. Wie der Élyséepalast mitgeteilt hat, habe Frankreichs Präsident Macron beiden ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen. Sowohl Biden als auch Putin hätten dem Grundsatz eines solchen Treffens zugestimmt, hieß es. Der Inhalt des Gipfels soll am kommenden Donnerstag bei einem Treffen von US-Außenminister Blinken und seinem russischen Kollegen Lawrow ausgearbeitet werden. Die Zusammenkunft des US-Präsidenten und des Kreml-Chefs sei an die Bedingung gebunden, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiere. Auch das Weiße Haus in Washington bestätigte, Biden habe "im Prinzip" dem Treffen zugestimmt. Man sei immer bereit für die Diplomatie. Man sei auch bereit, schnelle und schwerwiegende Konsequenzen zu verhängen, sollte Russland den Krieg wählen, hieß es. Laut westlichen Angaben hat Russland etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Der Kreml bestreitet aber, einen Angriff zu planen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 03:00 Uhr