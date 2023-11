Erste Niederlage für Zverev bei ATP-Finals

Turin: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei den ATP-Finals in Turin den vorzeitigen Einzug in Halbfinale verpasst. Der 26-Jährige verlor gegen den Russen Medwedew mit 6 zu 7 und 4 zu 6. Nur wenn Zverev am Freitag den bereits ausgeschiedenen Russen Rubljow besiegt und Medwedew gegen den spanischen Wimbledonsieger Alcaraz gewinnt, steht Zverev im Halbfinale.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2023 01:00 Uhr