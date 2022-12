Erste Münzen mit Charles-Porträt kommen in Umlauf

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Genau drei Monate nach dem Amtsantritt von König Charles dem Dritten kommen die ersten Münzen mit dem Konterfei des britischen Monarchen in Umlauf. Als erstes ziert das Profil des 74-Jährigen ein 50-Pence-Stück. Von heute an sollen zunächst knapp fünf Millionen dieser Münzen in Umlauf kommen. Das geschieht über knapp 9.500 Postämter, die die Geldstücke als Wechselgeld herausgeben. Charles ist seit dem 8. September neuer König, als seine Mutter Königin Elizabeth die Zweite starb.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2022 04:00 Uhr