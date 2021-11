Erste Maschine fliegt von Frankfurt in die USA

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Nach dem Ende des sogenannten Travel Bans ist am Morgen die erste Maschine vom Frankfurter Flughafen Richtung USA seit knapp zwanzig Monaten gestartet. An Bord der Boeing befinden sich ausschließlich Passagiere, die zuvor nachgewiesen haben, dass sie mit einem von der WHO zugelassenen Vakzin geimpft sind. Zusätzlich mussten sie einen negativen Corona-Test vorlegen und zustimmen, dass ihre Kontaktdaten verfolgt werden. Die Regierung in Washington hatte das Einreiseverbot zu Beginn der Corona-Pandemie beschlossen. Nicht nur Reise- und Wirtschaftsverbände hatten sich über den Travel Ban beklagt, auch getrennt lebende Paare und Familien konnten sich in dieser Zeit nicht mehr sehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.11.2021 09:45 Uhr