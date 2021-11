Erste Maschine fliegt von Frankfurt in die USA

Bundesweite Corona-Inzidenz liegt erstmals über 200

Berlin: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz über der 200er Marke. Das Robert Koch-Institut meldet heute 201 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche. Die Ampelparteien wollen heute ihren Gesetzenwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorstellen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sieht keine Chance für bundesweite Maßnahmen in der Corona-Krise. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Göring-Eckardt, diese würden von den Gerichten vermutlich nicht mehr akzeptiert. Dafür sei die Lage in den Bundesländern zu unterschiedlich. Der Gesetzesvorschlag soll am Donnerstag im Bundestag behandelt werden. Die bisherige Rechtsgrundlage - die epidemische Lage von nationaler Bedeutung - endet am 25. November. Wie aus Fraktionskreisen verlautete, soll es unter anderem wieder kostenlose Corona-Tests geben, ebenso eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen - unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 09:00 Uhr