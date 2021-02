Erste Lieferung von AstraZeneca-Impfstoff in Bayern eingetroffen

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Impfstoff von Astra-Zeneca ist nun auch in Bayern eingetroffen. Laut Gesundheitsminister Holetschek enthält die erste Charge knapp 53.000 Dosen. Sie sollen nun an die Impfzentren verteilt werden. Insgesamt will der britisch-schwedischen Hersteller heute knapp 350.000 Impfdosen in ganz Deutschland ausliefern. Der Impfstoff ist der dritte, der in Deutschland verfügbar ist. Er wird aber auf Empfehlung der ständigen Impfkommission nur Menschen unter 65 gespritzt, weil für Ältere die Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 06.02.2021 19:00 Uhr