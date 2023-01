Erste Leopard-Panzer sollen laut Pistorius bis Anfang April in der Ukraine sein

Nachrichtenarchiv - 26.01.2023 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Altengrabow: Verteidigungsminister Pistorius will die erste ukrainische Kompanie mit deutschen Kampfpanzern Leopard schnell einsatzbereit haben. Angepeilt sei, dass diese bis Ende März oder Anfang April in der Ukraine sei, sagte Pistorius in Sachsen-Anhalt. Dort absolvierte er auf einem Truppenübungsplatz seinen ersten Besuch bei Soldaten. Weiter erklärte der Minister, er habe keine Hinweise darauf, dass die Panzer zu spät kommen werden. Fragen, ob die Bundesregierung in ihrer Entscheidung für die Kampfpanzer zu zögerlich gewesen sei, wies Pistorius mit Verweis auf nötige Gespräche mit den Verbündeten zurück. Die Bundesregierung mache, was nötig sei, so der Minister. Auch SPD-Generalsekretär Kühnert rechtfertigte das Vorgehen von Bundeskanzler Scholz. Im BR sagte er, an der Entscheidungsfindung könne man sehen, dass Scholz sich nicht von Ereignissen und Medien treiben lasse.

