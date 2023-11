Erste Krankenwagen aus Gaza treffen in Ägypten ein

Kairo: Nach der kontrollierten Öffnung des Grenzübergangs Rafah sind den Behörden zufolge erste Krankenwagen aus dem Gaza-Streifen in Ägypten eingetroffen. Im Fernsehen waren entsprechende Bilder zu sehen. Insgesamt sollen etwa 90 schwerverletzte Palästinenser zur medizinischen Behandlung in ägyptische Krankenhäuser gebracht werden. Nahe der Grenze hat Kairo eigens dafür ein Feldlazarett mit 300 Plätzen eingerichtet. Auch rund 500 Ausländer oder Palästinenser mit Zweitpässen sollen ägyptischen Sicherheitskräften zufolge möglichst noch heute ausreisen dürfen. Viele davon werden derzeit bereits im Transitbereich überprüft. Es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass der Grenzübergang Rafah in Richtung Ägypten geöffnet wird. Israel, die Hamas und Ägypten hatten sich unter Vermittlung Katars darauf geeinigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 13:00 Uhr