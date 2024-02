Erste kommerzielle Mondlandung erfolgreich

Washington: Erstmals in der Geschichte ist eine kommerzielle Landung auf dem Mond geglückt. Der unbemannte Lander "Nova-C" des US-Unternehmens Intuitive Machines setzte in der Nacht auf dem Erdtrabanten auf, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Die Sonde ist etwa so groß wie eine altmodische britische Telefonzelle und wiegt rund 700 Kilogramm. "Nova-C" war vor einer Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

