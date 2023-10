Erste Hilfslieferungen treffen im Gazastreifen ein

Rafah: Im Gazastreifen sind erste Hilfslieferungen eingetroffen. Ägypten hatte am Vormittag den Grenzübergang Rafah erstmals geöffnet. Mehr als 200 Lastwagen mit rund 3.000 Tonnen Hilfsgütern hatten seit Tagen auf ägyptischer Seite der Grenze darauf gewartet, durchfahren zu können. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind darunter 20 Lkws mit medizinischen Hilfsgütern. Bundesaußenministerin Baerbock reagierte erfreut. Sie sprach von einem Zeichen der Hoffnung in schwierigen Stunden. Der Zivilbevölkerung in Gaza fehle es an allem, so die Grünen-Politikerin. Sie hat bereits 50 Millionen Euro für das Palästinensergebiet zugesagt. Israel hatte nach den Terrorangriffen der islamistischen Hamas am 7. Oktober eine vollständige Blockade über den Gazastreifen verhängt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 12:45 Uhr