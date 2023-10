Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen

Gaza: Die ersten Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen. Nach Angaben eines palästinensischen Grenzbeamten ist der Grenzübergang Rafah geöffnet worden. Auch das Rote Kreuz bestätigte, dass erste Lastwagen aus Ägypten im Gazastreifen eingetroffen sind. Der Konvoi soll aus 20 LKW bestehen und mit Arzneimitteln beladen sein. Zuvor hatte die US-Botschaft gemeldet, dass der Grenzübergang am Vormittag öffnen soll, damit Ausländer den abgeriegelten Küstenstreifen verlassen können. Derweil gehen die diplomatischen Bemühungen um ein Ende der Gewalt im Nahen Osten weiter. In Kairo beraten zur Stunde die Staats- und Regierungschefs vieler Länder. Israel ist nach eigenen Angaben nicht eingeladen. In der Nacht hatte die radikal-islamische Hamas erstmals seit ihrem Angriff zwei entführte Geiseln freigelassen - zwei US-Bürger: eine Mutter und ihre jugendliche Tochter. Nach US-Angaben hatte Katar sich für deren Freilassung eingesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 09:45 Uhr