Erste Hilfslieferungen erreichen den Gazastreifen

Gaza: Die Menschen im Gazastreifen haben die ersten Hilfslieferungen aus Ägypten erhalten. Der Grenzübergang in Rafah ist am Vormittag zum ersten Mal seit der israelischen Abriegelung des Gazastreifens geöffnet worden. Nach Angaben verschiedener Hilfsorganisationen konnten die ersten LKW einfahren. Sie sollen mit Medikamenten beladen sein. Auf Fernsehbilder ist zu sehen, dass gleichzeitig leere Lastwagen palästinensisches Gebiet Richtung Ägypten verlassen. Inwieweit nun Ausländer über den geöffneten Grenzübergang den Gazastreifen verlassen können, ist nicht bekannt. Die US-Botschaft hatte von dieser Möglichkeit gesprochen. Derweil läuft in Kairo ein sogenannter "Gipfel für den Frieden". Allerdings ist Israel nach eigenen Angaben nicht eingeladen, was die Chancen auf eine diplomatische Lösung des Krieges deutlich schwächt, sagen Beobachter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 10:45 Uhr