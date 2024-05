Erste Hilfslieferung erreicht imrpovisierten Anleger vor Gaza

Gaza: Nachdem ein provisorischer Hafen für Lieferungen in den Gazastreifen fertiggestellt ist, sind dort erste Hilfsgüter eingetroffen. Erstmals haben am Morgen Lastwagen die provisorische Anlegestelle des US-Militärs an der Küste vor Gaza erreicht. Amerikanische Soldaten seien nicht an Land gegangen, teilte das US-Zentralkommando mit. Das Pentagon erklärte, die USA gingen davon aus, dass es zu keinen Verzögerungen kommen werde, wenn die Hilfsgüter an die 2,3 Millionen Menschen verteilt werden. Die UNO koordiniert die Hilfe im Gazastreifen. Laut den Vereinten Nationen fehlt aber Treibstoff, dadurch könne es Schwierigkeiten geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 10:00 Uhr