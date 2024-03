Erste Hilfsgüter erreichen Gaza-Streifen auf dem Seeweg

Gaza-Stadt: Ein Schiff mit 200 Tonnen Lebensmitteln hat den Gaza-Streifen erreicht. Es ist der erste Transport von Hilfsgütern auf dem Seeweg. Die Nahrungsmittel sollen im weitgehend abgeschnittenen Norden des Gaza-Streifens verteilt werden. Bundeskanzler Scholz besucht heute die Krisenregion Naher Osten, in Akaba am Roten Meer trifft er Jordaniens König Abdullah II., danach will er nach Israel weiterreisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 05:00 Uhr