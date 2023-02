Erste Hilfsflüge der Luftwaffe sind auf dem Weg ins Erdbebengebiet

Nachrichtenarchiv - 09.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen sind am Vormittag die ersten Hilfsflüge der Bundesluftwaffe ins türkische Erdbebengebiet gestartet. Die Ladung besteht aus gut 50 Tonnen Hilfsmaterial: Feldbetten, Schlafsäcke, Zelte und Heizgeräte. Sie ist vom Technischen Hilfswerk zusammengestellt worden. Geplant sind jetzt drei Flüge pro Tag, und zwar bis in die kommende Woche hinein. - Im Katastrophengebiet in Syrien sollen heute sechs Lastwagen mit Hilfsgütern der Vereinten Nationen eintreffen. Sie können die Straße über den einzigen offenen Grenzübergang von der Türkei in das Gebiet nutzen, das von syrischen Aufständischen kontrolliert wird. Insgesamt sind inzwischen mehr als 16.000 Tote in den betroffenen Regionen bestätigt. Doch noch immer werden einzelne Überlebende gefunden: In der Provinz Kahramanmaraş wurde eine Frau mit zwei Kindern nach 78 Stunden aus den Trümmern geholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 11:00 Uhr