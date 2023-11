Erste Hamas-Geiseln sollen am Nachmittag freikommen

Tel Aviv: In Israel wird die Freilassung der ersten Geiseln erwartet. Am Nachmittag sollen in einem ersten Schritt 13 Menschen freigelassen werden. Im Gegenzug sollen 39 palästinensische Häftlinge freikommen. In den nächsten Tagen sind weitere Austausche geplant. Ermöglicht wird das durch die Feuerpause, die heute Morgen in Kraft trat und vier Tage lang gelten soll. Israel und die Hamas hatten sich darauf verständigt. Bislang halten sich beide Seiten wohl weitgehend daran. Bewohner des Gazastreifens berichten, dass sie von der israelischen Armee mit Gewalt an der Rückkehr in ihre Häuser gehindert würden. Die Waffenruhe wird außerdem dazu genutzt, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Über die ägyptische Grenze sollen heute etwa 200 Lastwagen dringend benötigte Hilfsgüter bringen.

