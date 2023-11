Erste Gruppe israelischer Geiseln von Hamas freigelassen

Tel Aviv: Sieben Wochen nach dem Terrorangriff auf Israel hat die Hamas erstmals eine Gruppe Geiseln freigelassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurden sie an das Rote Kreuz übergeben. Demnach handelt es sich um 13 Frauen und Kinder. Sie sollen von israelischen Soldaten identifiziert und von Ärzten untersucht werden. Nach Angaben der thailändischen Regierung wurden auch 12 thailändische Geiseln freigelassen. Im Gegenzug hatte sich Israel bereit erklärt, 39 Palästinenser aus der Haft zu entlassen. Es soll sich um Frauen und Jugendliche handeln. Israel und die Hamas hatten sich auf eine viertägige Waffenruhe geeinigt, die in der Früh in Kraft trat. Sie gilt als Voraussetzung für den Austausch der Gefangenen, der weiter fortgesetzt werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 17:00 Uhr