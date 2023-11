Erste Gruppe der israelischen Geiseln offenbar freigelassen

Tel Aviv: Wenige Stunden nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe sind offenbar die ersten israelischen Geiseln freigelassen worden. Medienberichten zufolge wurde eine erste Gruppe an das Rote Kreuz übergeben. Es soll sich um 13 Frauen und Kinder handeln, die am 7. Oktober beim Terrorangriff der Hamas verschleppt wurden. Das Rote Kreuz nimmt die Geiseln in Empfang und soll sie dann dem israelischen Militär übergeben. Anschließend ist eine Untersuchung durch Ärzte geplant. Gegenstand der Vereinbarung ist, dass Israel im Gegenzug 39 palästinensische Gefangene freilässt. Hier handelt es sich um Frauen und Jungen im Teenageralter. Ob es hier bereits zu einer Freilassung kam, ist bislang unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 16:00 Uhr