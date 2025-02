Erste Grammys gehen an Sabrina Carpenter, Hans Zimmer und Jimmy Carter

Los Angeles: Die US-Sängerin Beyoncé ist die erste Schwarze, die einen Grammy für das beste Country-Album des Jahres gewonnen hat. Sie erhielt den Musikpreis für «Cowboy Carter». Vermutlich wird es nicht ihre einzige Trophäe bleiben - sie ist noch in zehn anderen Kategorien nominiert. Sängerin und Songwriterin Chappell Roan wurde als beste neue Künstlerin geehrt. Die 26-Jährige hatte mit ihrem Debütalbum «The Rise and Fall of a Midwest Princess» und weiteren Songs Welthits gelandet. Zu den ersten Grammy-Gewinnern hatte Shootingstar Sabrina Carpenter gezählt. Sie erhielt zwei Musikpreise als beste Pop Solo Performance und für das beste Pop-Vocal-Album. Filmkomponist Hans Zimmer bekam für seine Kompositionen im zweiten Teil des Blockbusters «Dune» einen Grammy. Und Ex-Präsident Jimmy Carter wurde für das beste Hörbuch ausgezeichnet. Der Ende Dezember verstorbene Politiker hatte seine Bibelstunde «Last Sundays in Plains» selbst eingesprochen. Insgesamt werden die Preise in mehr als 90 Kategorien vergeben. Im Rahmen der Gala werden auch Spenden für die Opfer der Brände im Raum Los Angeles gesammelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 04:00 Uhr