Erste Geschäfte in Bayern dürfen wieder öffnen

München: Trotz der steigenden Zahl von Neuansteckungen geht Bayern von heute an einen Schritt in Richtung Normalität. Friseure und andere sogenannte körpernahe Dienstleistungen sowie Gärtnereien und Baumärkte können landesweit wieder öffnen. Dabei darf eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Kunde nicht unterschritten werden. Außerdem müssen FFP-2-Masken getragen werden, teilweise gibt es in den Geschäften Einbahnregelungen. Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Dabei geht es auch um Öffnungsperspektiven. Der Druck ist groß, weil einerseits der Wunsch nach mehr Freiheiten wächst, Experten andererseits aber den Beginn einer dritten Pandemie-Welle sehen. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen sagte im BR, er halte Öffnungen nur sehr punktuell für möglich, etwa bei Bildung und elementaren Sozialkontakten, damit die Menschen durchhalten können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 10:45 Uhr