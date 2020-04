Erste Geschäfte dürfen nach Corona-Zwangspause wieder öffnen

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach wochenlangem Stillstand des öffentlichen Lebens dürfen in vielen Bundesländern ab heute wieder Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern öffnen. Dabei müssen sie jedoch bestimmte Auflagen beachten, unter anderem was die Hygiene und Zutrittsregeln betrifft. Doch nicht in allen Bundesländern kann man zum Wochenstart wieder einkaufen gehen. So dürfen die Geschäfte in Bayern erst eine Woche später wieder öffnen. Generell geschlossen bleiben Restaurants, Bars, Gaststätten und Hotels. Großveranstaltungen sind mindestens bis zum 31. August verboten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 01:00 Uhr