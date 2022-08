Erste Gasversorger kündigen Preiserhöhungen zum 1. Oktober an

Nachrichtenarchiv - 19.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach wie vor wird kontrovers über die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas diskutiert. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, nannte die Reduzierung von 19 auf sieben Prozent eine spürbare Entlastung für die Bürger und ein wichtiges Signal. Wirtschaftsverbände sehen das anders. Holger Lösch zum Beispiel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BDI, sagte, an den Unternehmen gehe dieser Schritt vorbei, weil die keine Mehrwertsteuer zahlten. Inzwischen deutet sich an, dass nicht alle Gasversorger die Preise schon zum 1. Oktober anheben. So verzichten zum Beispiel die Stadtwerke München und Augsburg vorerst noch darauf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 14:00 Uhr