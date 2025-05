Erste Freibäder in Bayern öffnen

München: Die Freibad-Saison startet heute in vielen Bädern Bayerns, bei Sonne und sommerlichen Temperaturen. Unter anderem das Schyrenbad in München, das Waldbad in Neustadt an der Aisch oder das Nürnberger Westbad haben seit dem Morgen wieder geöffnet. Weitere folgen ab Mitte des Monats. Der Badespaß wird heuer allerdings teurer: Während ein Erwachsener laut der deutschen Gesellschaft für das Badewesen 2022 durchschnittlich noch 3,23 Euro Eintritt zahlen musste, sind es jetzt etwa vier Euro. Die Preisunterschiede zwischen den Bädern können mitunter groß sein. Ausschlaggebend sind den Angaben nach unter anderem die Personal- und Energiekosten, die Auslastung, das Angebot und der Zustand der Freibäder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2025 10:00 Uhr