Erste Festnahme nach Ballermann-Unglück mit vier Toten

Palma: Gut einen Monat nach dem Einsturz eines Restaurants auf Mallorca mit vier Toten gibt es eine Festnahme. Die Polizei hat den Betreiber des Lokals, einen Unternehmer mit österreichischem Pass, festgesetzt. Er soll spätestens morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Mann wird fahrlässige Tötung und grob fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Denn es gab auch viele Verletzte, als am 23. Mai am Ballermann das Restaurant im ersten Stock bis zum Keller einbrach. Dort aßen gerade viele Menschen auf dem Balkon zu Abend. Der Unternehmer habe für die Terrasse keine Betriebslizenz besessen, so die Polizei. Eine zu große Belastung dieser illegal gebauten und als nicht begehbar eingestuften Struktur habe zum Einsturz geführt. Dem Festgenommenen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Unter den vier Toten sind auch zwei Urlauberinnen aus Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 23:00 Uhr