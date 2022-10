Erste Eurowings-Flüge fallen bereits aus

Finanzämter sollen Steuerzahlern bei Überforderung entgegenkommen

Berlin: Die Bundesregierung fordert die Finanzämter in Deutschland dazu auf, Privathaushalte und Firmen in der Energiekrise nicht zu überfordern. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums hervor. Darin heißt es, auf Antrag könnten fällige Steuerzahlungen gestundet und Vorauszahlungen angepasst werden. Die Sonderbehandlung bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer gilt zunächst bis zum 31. März. Das Finanzministerium verweist auf die massiven wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland. Wegen der hohen Energiepreise könnten Steuerzahler demnach zeitweise nicht mehr in der Lage sein, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die Finanzämter, so hieß es, sollten deshalb ihre gesetzlich möglichen Spielräume nutzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2022 09:15 Uhr