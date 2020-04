Erste Erntehelfer werden in Bayern erwartet

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Am Nachmittag treffen am Nürnberger Flughafen die ersten Erntehelfer für Bayern ein. Sie kommen mit zwei Maschinen aus Rumänien und werden von Nürnberg aus zu den Betrieben gebracht. Dort helfen sie unter anderem bei der Spargelernte. Lange war nicht klar, ob Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland wegen der Corona-Pandemie überhaupt nach Deutschland einreisen dürfen. Gestern trafen dann die ersten mit Sonderflügen in Berlin und Düsseldorf ein. Der Präsident des Deutschen Bauerverbands, Rukwied, zeigte sich erleichtert, dass die Bundesregierung diesen Weg geöffnet hat. Dem BR sagte er, dass es ohne die ausländischen Arbeitskräfte nicht gegangen wäre.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 13:15 Uhr