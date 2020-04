Erste Erntehelfer in Bayern angekommen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: In Bayern sind erste Erntehelfer aus Rumänien angekommen. Am Flughafen Nürnberg landeten etwa 350 Arbeiter. Nach einem medizinischen Check werden sie von ihren Betrieben abgeholt und zu ihrem Einsatzort gebracht. Tausende weitere Erntehelfer warten an rumänischen Flughäfen auf ihren Abflug. Auch sie sollen nach Deutschland eingeflogen werden. Trotz der scharfen Kritik an den mangelhaften Corona-Schutzmaßnahmen während der Reise. Bilder von Saisonarbeitern, die Schulter an Schulter auf einem überfüllten Parkplatz am Flughafen in Cluj warteten, hatten in sozialen Netzwerken Empörung ausgelöst. Bayern braucht Helfer, weil etwa Spargel dringend geerntet werden muss. Laut einer bundesweiten Regelung darf eine begrenzte Zahl ausländischer Saisonarbeiter nach Deutschland kommen - im April und Mai je 40.000.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 07:00 Uhr