Erste Erntehelfer aus Rumänien in Bayern gelandet

Nürnberg: Am Albrecht-Dürer-Flughafen ist am Nachmittag eine Maschine mit 187 Ernte- und Saisonhelfern aus Bukarest gelandet. In etwa einer halben Stunde soll ein zweites Flugzeug aus Iasi im Nordosten Rumäniens weitere Erntehelfer nach Nürnberg bringen. Die Passagiere werden nach einem Gesundheitscheck von ihren Betrieben abgeholt und direkt zu ihrem Einsatzort gebracht. Unterdessen hatte der Krisenstab in Rumänien Charterflüge mit Saisonarbeitern aus der Stadt Cluj vorerst gestoppt. Vor dem Abflug der rund 1800 Menschen seien jegliche Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus missachtet worden, hieß es. Mittlerweile teilte der Präfekt des betroffenen Landkreises jedoch mit, die notwendigen Sicherheitsabstände seien hergestellt worden. Bereits gestern waren rumänische Erntehelfer in Berlin, Düsseldorf und Hamburg eingetroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 20:00 Uhr