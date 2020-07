Erste Ergebnisse von BR-Recherche "Wem gehört die Stadt"

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt wissen viele Mieter offenbar nicht, wer Hauseigentümer ist. Das zeigt die Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt" des Bayerischen Rundfunks und des Recherchezentrums Correctiv in Augsburg, München und Würzburg. Daran haben sich etwa 1500 Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Ein Ergebnis ist nun, dass sich Immobilieneigner ofmals hinter verschachtelten Firmenkonstruktionen verbergen, in einigen Fällen sitzen die Unternehmen im Ausland. Auch die Verwaltungen der drei Städte haben auf BR-Anfrage angegeben, keine genauen Informationen zu den Unternehmen zu haben, die auf dem Immobilienmarkt aktiv sind. Insgesamt überwiegen bei den Einsendungen der Bürgerinnen und Bürger negative Erfahrungsberichte über den Wohnungsmarkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2020 06:00 Uhr