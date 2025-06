Erste Ergebnisse der Mobilfunkmesswoche liegen vor

Bundesnetzagentur zeigt sich mit Ergebnissen der Mobilfunkmesswoche zufrieden: Die Aktion habe gezeigt, dass an 98 Prozent aller Messpunkte eine 4G oder 5G-Versorgung gewährleistet sei, sagte Behördenchef Müller. Eine Woche lang waren Handynutzer bundesweit aufgerufen, mithilfe eine App Funklöcher zu melden. Müller zufolger haben sich mehr als 150.000 Menschen an der Kampagne beteiligt und 145 Millionen Messpunkte erfasst. Die Ergebnisse fließen in eine interaktive Karte ein.

