Erste Entscheidungen bei Olympia sind gefallen

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Aus deutscher Sicht verläuft der erste offizielle Wettkampftag der Olympischen Spiele bisher durchwachsen: Die deutschen Judokämpfer Katharina Menz und Moritz Plafky sind gleich in ihren ersten Kämpfen ausgeschieden. Auch für das deutsche Mixed-Team im Bogenschießen ist das Turnier bereits wieder beendet. Besser lief es beim Rudern: Der Deutschland-Achter qualifizierte sich souverän fürs Finale. Erleichterung auch beim Tennis: Anna-Lena Friedsam ist in die zweite Runde eingezogen. - Die erste Goldmedaille dieser Spiele ging an die Luftgewehr-Schützin Qian Yang aus China. Und es gab bereits einen ersten Eklat: Der algerische Judoka Fethi Nourine hat seinen Auftakt-Kampf gegen einen Israeli verweigert und auf eine Teilnahme verzichtet. Der 30-Jährige und sein Trainer wurden daraufhin vom Weltverband vorläufig suspendiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2021 08:00 Uhr