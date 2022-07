Erste E-Fähre für den Bodensee wurde getauft

Abgestürztes Frachtflugzeug in Griechenland wird von der Armee untersucht

Kavala: Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs in Nordgriechenland hat eine Sondereinheit der Armee damit begonnen, die Trümmer zu untersuchen. An Bord befanden sich mehr als elf Tonnen Munition für Mörsergranaten, wie der serbische Verteidigungsminister Stefanovic bei einer Pressekonferenz in Belgrad bekannt gab. Frühere Behauptungen, dass die Antonow Waffen von Serbien in die Ukraine transportieren sollte, wies der Minister zurück. Das Flugzeug gehöre lediglich einer ukrainischen Fluggesellschaft. Bei dem Unglück in der Nähe von Kavala kamen alle acht Insassen ums Leben. An der Absturzstelle waren laut Augenzeugen über Stunden hinweg Detonationen zu hören. Zwei Feuerwehrleute mussten mit Atembeschwerden ins Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2022 13:00 Uhr