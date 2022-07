Erste E-Fähre für den Bodensee soll getauft werden

Bundesjustizminister Buschmann will Strom- und Gassperren nicht ausschließen

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann will Strom- und Gassperren für Privathaushalte nicht ausschließen. Der FDP-Politiker sagte den "Zeitungen der Funke Mediengruppe", er bezweifle, ob der entsprechende Vorschlag von Verbraucherschutzministerin Lemke eine gute Idee sei. Laut Buschmann würden von einem solchen Moratorium eben auch Menschen profitieren, die die Kosten eigentlich tragen können. Es sei schwierig zu unterscheiden - zwischen denjenigen, die zahlen wollen, aber nicht können, und denen, die zahlen können, aber nicht wollen. Unterdessen teilte der Chef der Bundesnetzagentur, Müller mit, dass die Gaspreise aktuell stagnieren. Wie er in der "Bild am Sonntag" sagte, gab es in dieser Woche keinen signifikanten Preissprung mehr, obwohl Nord Stream 1 abgeschaltet wurde. Das könnte bedeuten, so Müller, dass die Märkte den Ausfall russischer Gas-Lieferungen bereits eingepreist haben und ein Gas-Preis-Plateau erreicht ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2022 10:00 Uhr