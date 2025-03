Erste Dreier-Koalition in Österreich ist perfekt

Wien: In Österreich kann die erste Dreierkoalition der Geschichte des Landes an den Start gehen. Als letzte der drei Parteien machten die liberalen Neos auf ihrer Mitgliederversammlung den Weg für das Bündnis mit ÖVP und SPÖ frei. Gut 94 Prozent der für die Abstimmung registrierten Parteimitglieder votierten für die Koalition, die nötige Zweidrittelmehrheit wurde somit deutlich überschritten. Parteichefin Meinl-Reisinger, die künftige österreichische Außenministerin, zeigte sich erleichtert. Der designierte Bundeskanzler Stocker von der ÖVP und sein Kabinett sollen morgen vereidigt werden. Damit bekommt Österreich fünf Monate nach der Parlamentswahl eine neue Regierung - so lange hatte es davor noch nie gedauert. Im Herbst war ein erster Anlauf einer Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos gescheitert und auch ein Bündnis von ÖVP und FPÖ war nicht zustande gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 16:00 Uhr