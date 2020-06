Erste deutsche Urlauber erreichen Mallorca

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palma de Mallorca: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Beschränkungen in Spanien sind deutsche Urlauber wieder nach Mallorca gereist. Eine erste Maschine aus Düsseldorf landete heute Vormittag am Flughafen von Palma. Eine zweite kommt im Laufe des Tages aus München, eine weitere aus Frankfurt am Main. In den kommenden Tagen sollen 20 weitere Maschinen folgen, allein heute werden so 400 Urlauber anreisen. Die Flüge sind Teil des Pilotprogramms, mit dem die Sicherheitsbedingungen für den Reisebetrieb getestet werden sollen. So müssen alle Passagiere an Bord einen Mundschutz tragen und der Kontakt mit dem Personal wurde auf ein Minimum reduziert. Die Kabinenluft wird außerdem durch sogenannte HEPA-Filter von Viren und Bakterien gereinigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 13:00 Uhr