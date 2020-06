Erste deutsche Mallorca-Reisende auf der Insel angekommen

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Palma de Mallorca: Nach gut drei Monaten Corona-Pause sind erstmals wieder Urlauber aus Deutschland auf der Mittelmeerinsel Mallorca angekommen. Sie wurden mit Applaus in ihren Hotels empfangen. Die balearische Regionalpräsidentin Armengol sprach von einem "Licht am Ende des Tunnels". Man bringe den Tourismus wieder in Gang, der für die Region sehr wichtig sei. Armengol rief die Touristen aber auch zu einem verantwortlichen Verhalten angesichts der Corona-Pandemie auf. - Seit heute dürfen zunächst nur Menschen aus Deutschland wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. In einem ersten Kontingent sind insgesamt knapp 11.000 Besucher erlaubt. Auch aus München war eine heute Maschine mit etwa 50 Menschen an Bord gestartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 18:00 Uhr