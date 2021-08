Erste deutsche Helfer treffen in Griechenland ein

Wirtschaftsverbände werten Corona-Beschlüsse unterschiedlich

Berlin: Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern haben in der Wirtschaft ein geteiltes Echo hervorgerufen. So bemängelte der Bundesverband der Deutschen Industrie, dass es angesichts der nahenden vierten Welle weiterhin keinen konkreten und einheitlichen Maßnahmenfahrplan gebe, so Hauptgeschäftsführer Lang. Der Einzelhandelsverband HDE gab sich hingegen gelassen und erklärte, mit einer Selbstzahlung von Corona-Tests werde kein spürbar negativer Einfluss auf den Konsum verbunden sein. Bund und Länder hatten gestern festgelegt, dass die Schnelltests ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sind. Was sie dann kosten werden, ist laut Bundesgesundheitsministerium noch offen. Ein Anhaltspunkt könne sein, dass PCR-Tests momentan mit 43 und Schnelltests mit elf Euro vergütet würden, so ein Sprecher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2021 14:00 Uhr