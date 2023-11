Erste Deutsche haben Gazastreifen verlassen können

Rafah: Dreieinhalb Wochen nach Kriegsausbruch in Nahost haben die ersten Deutschen den Gazastreifen verlassen können. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, kamen die Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen in Ägypten an. Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt. Ein Team der deutschen Botschaft in Kairo nahm sie in Empfang. Die Frauen konnten wie auch andere Ausländer sowie Palästinenser mit Doppelpass über den Grenzübergang Rafah aus dem abgeriegelten Küstenstreifen ausreisen. Nach ägyptischen Behördenangaben waren es insgesamt mehr als 330. Außerdem brachten Krankenwägen rund 80 Schwerverletzte in ägyptische Kliniken. Seit Beginn der israelischen Vergeltungsschläge hat Kairo den Grenzübergang nur für Hilfstransporte geöffnet. Die Kämpfe zwischen Hamas und Israel hielten auch heute an. Nach palästinensischen Angaben ist die Zahl der Toten im Gazastreifen mittlerweile auf 8.700 gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 19:00 Uhr