Erste deutsche Frau soll ins All starten

Heute Nacht soll eine weitere SpaceX-Rakete ins All starten: Mit dabei sein wird die 29-Jährige Forscherin Rabea Rogge. Sie ist nach zwölf Männern die erste Frau aus Deutschland, die in den Weltraum fliegt. Das vierköpfige Team kreist dann in einer Crew-Dragon-Kapsel um die Erde und beobachtet die Pol-Regionen. Die Mission soll knapp vier Tage dauern und für mehr als 20 Experimente genutzt werden. Dazu zählen die ersten Röntgenaufnahmen im Weltall sowie die Zucht von Pilzen in der Schwerelosigkeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2025 02:00 Uhr