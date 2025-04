Erste deutsche Frau ins All gestartet

Cape Canaveral: In den frühen Morgenstunden ist eine Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Florida aus ins All gestartet. Mit an Bord ist erstmals auch eine Frau aus Deutschland, nämlich die Robotik-Forscherin Rabea Rogge. Die Dragon-Kapsel fliegt aber nicht zur Internationalen Raumstation ISS, sondern umkreist auf ihrer Umlaufbahn die Polarregionen der Erde. Die 29-jährige Berlinerin ist auf Einladung eines Tech-Milliardärs an Bord, der auch mit dabei ist. Die Mission soll knapp vier Tage dauern und für mehr als 20 Experimente genutzt werden. Dazu zählen die ersten Röntgenaufnahmen im Weltall sowie die Zucht von Pilzen in der Schwerelosigkeit. - Es ist die dritte Allmission mit einer Crew, zu der kein ausgebildeter Astronaut zählt. Alle Flüge hat SpaceX durchgeführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 06:00 Uhr