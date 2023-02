Erste Demonstrationen in München anlässlich der Sicherheitskonferenz

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Innenstadt haben die ersten Versammlungen aus Anlass der Sicherheitskonferenz stattgefunden. Zunächst war die Polizei nach eigenen Angaben bei zwei Kundgebungen am Karl-Stützel-Platz beim Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofs im Einsatz. Die eine wurde unter anderem von der AfD angemeldet, zu einer Gegendemonstration hatten unter anderem die Münchner Jusos aufgerufen. Bereits am Vormittag fand eine Demonstration in unmittelbarer Nähe der Sicherheitskonferenz statt, zu der der oppositionelle Nationale Widerstandsrat Iran aufgerufen hatte. Die Lage im Iran ist neben der Ukraine eines der Hauptthemen des Münchner Treffens. Die Polizei rechnet im Lauf des Tages mit tausenden Demonstranten am Rande der Sicherheitskonferenz. Polizeisprecher Franken sagte dem BR, der Samstag sei traditionell der Höhepunkt der Proteste. Angemeldet sind rund ein Dutzend Kundgebungen.

18.02.2023 14:00 Uhr